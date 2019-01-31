Ниже Гондураса и Зимбабве: Украина оказалась на задворках рейтинга безопасных стран мира

Опубликован рейтинг самых безопасных стран в мире

Украина оказалась на 116-ом месте в рейтинге самых безопасных стран мира, опубликованном американским журналом Global Finance.

Причиной столь низкого рейтинга Украины стал "гражданский конфликт с низкой степенью интенсивности с Россией, который начался в 2014 году", а также высокий уровень преступности, насилие на востоке Украины и экономический спад говорится в пояснении.

Отметим, что выше Украины оказались такие страны как Гондурас, Кения, Камбоджа, Эфиопия, Зимбабве и Уганда. Также Украина отстает и от большинства стран экс-СССР, в частности, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана и России.

/ gfmag.com

Отметим, что первое место занимает Исландия. Также в первую пятерку вошли еще четыре европейские страны — Швейцария, Финляндия, Португалия и Австрия.

Напомним, ранее Украина оказалась страной с самой быстрой потерей трудовых ресурсов.