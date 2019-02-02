Корабли РФ оснастили вызывающими галлюцинации и слепоту системами

Российские корабли получат новые системы вооружения / Reuters

Корабли Военно-морского флота РФ оснастили визуально-оптическими системами производства российского холдинга "Росэлектроника", которые способны ослепить противника и вызвать галлюцинации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, станция получила название "Филин" и установлена на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатанов".

Отмечается, что корабли оснастили двумя комплектами "Филина", разработанные заводом из состава холдинга. Аналогичные станции планируют разместить еще на двух фрегатах.

Разработчики уверяют, что станция предназначена для подавления визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения. Кроме того, ее будут использовать в качестве прицеливания оружия дальнего боя и стрелкового.

Читайте такжеКанада впервые предоставит оружие Украине – посолЗа счет светового излучения "Филин" может вызвать расстройства органов зрения. Добровольцы, принявшие участие в испытании системы, пожаловались на галлюцинации, описанные как "пятно света, которое плавает перед глазами". Также люди жаловались на головокружение, тошноту и признаки дезориентации в пространстве.

В "Росэлектронике" заявили, что "Филин" способен подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы наведения противотанковых управляемых ракет.

Напомним, Киев планирует масштабные закупки оружия у стран НАТО, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin у США.