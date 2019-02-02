Корабли РФ оснастили вызывающими галлюцинации и слепоту системами

2 февраля 2019, 23:52

Исследования были проведены на добровольцах, которые пожаловались на ухудшение здоровья.

Российские корабли, Севастополь
Российские корабли получат новые системы вооружения / Reuters

Корабли Военно-морского флота РФ оснастили визуально-оптическими системами производства российского холдинга "Росэлектроника", которые способны ослепить противника и вызвать галлюцинации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, станция получила название "Филин" и установлена на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатанов".

Отмечается, что корабли оснастили двумя комплектами "Филина", разработанные заводом из состава холдинга. Аналогичные станции планируют разместить еще на двух фрегатах.

Разработчики уверяют, что станция предназначена для подавления визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения. Кроме того, ее будут использовать в качестве прицеливания оружия дальнего боя и стрелкового.

Читайте такжеКанада впервые предоставит оружие Украине – посолЗа счет светового излучения "Филин" может вызвать расстройства органов зрения. Добровольцы, принявшие участие в испытании системы, пожаловались на галлюцинации, описанные как "пятно света, которое плавает перед глазами". Также люди жаловались на головокружение, тошноту и признаки дезориентации в пространстве.

В "Росэлектронике" заявили, что "Филин" способен подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы наведения противотанковых управляемых ракет.

Напомним, Киев планирует масштабные закупки оружия у стран НАТО, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin у США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия оружие здоровье флот зрение корабли системы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:15
Посол Украины в Финляндии возвращается для лечения после падения с лестницы
02 февраля, суббота
23:52
Корабли РФ оснастили вызывающими галлюцинации и слепоту системами
23:29
В ПЦУ озвучили наказание для участвующих в предвыборной агитации священнослужителей
23:03
Посол назвал мифом войну солдат УПА против волынских чехов
22:44
Раскрыта тайна яйца-рекордсмена по лайкам в Instagram
22:21
Столкновения и слезоточивый газ: во Франции жестко разогнали акцию "желтых жилетов" Фото Видео
21:53
"Хамская и циничная позиция": критик жестко разнес Пугачеву за ее аппетиты
21:50
В Полтаве на девочку упала ледяная глыба с крыши дома, ребенок в коме Фото Видео
21:26
Из Киева после инфаркта увезли приехавшего к Епифанию игумена афонского монастыря
20:58
"Говорят и пишут НА Украине": в ООН проигнорировали протесты украинских пользователей
20:51
Скандальный украинский музыкант заявился с песней на российский Первый канал Видео
20:35
В Украине пытаются развернуть систему подкупа избирателей – Аваков Видео
20:27
"Нас обманывают": потерявший семью в Кемерово Востриков уехал в США Видео
20:17
Стала известна впечатляющая сумма достройки второго украинского самолета-гиганта Мрия
19:52
На трассе Киев-Одесса ямы на дороге спровоцировали масштабное ДТП Фото
19:45
Еще один нардеп отнес документы на регистрацию кандидатом в президенты Видео
19:27
"Хочу тебя затискать": пышнотелая Грэм похвасталась откровенными фото с мужем Фото
18:55
"Это руина и второй Голодомор": народный артист Рыбчинский разнес украинские реалии Видео
18:51
"Долги растут": СМИ рассказали о банкротстве Фонда гарантирования вкладов
18:27
Вблизи Мариуполя оккупанты обстреляли ритуальный автобус с покойником
18:20
Луценко рассказал, где будут судить Савченко и Рубана Видео
17:55
"Новый большевизм": Яценюк раскритиковал обещания кандидатов в президенты выборы
17:46
В Сеть попали пароли миллиардов пользователей
17:11
"Украина вскоре уступит": США встали на сторону Будапешта в споре с Киевом – СМИ Видео
17:10
Яценюк сказал, почему Порошенко должен освободить Украину от кума Путина
17:00
Промоутер озвучил дату следующего боя Усика: где украинец может выйти на ринг Видео
16:43
Дело беглого эк-министра Януковича: суд снял арест с недвижимости и земельных участков Видео
16:34
"Проголосовали бы за меня?": Ирина Билык озадачила фанатов вопросом о президентстве
16:24
"Машина в сугробе и смерть": на Харьковщине произошло необычное ДТП
16:20
Яценюк объяснил, почему решил не баллотироваться на выборах президента
16:06
Четыре года без Кузьмы Скрябина: хиты певца, которые стоит помнить Видео
15:58
У Епифания объяснили, почему архиереи УПЦ МП не спешат вливаться в ПЦУ Видео
15:49
ПАСЕ "кинула" Россию на деньги
15:28
Столб пламени и черного дыма: в Киеве произошел мощный пожар Фото Видео
15:19
Аваков пригрозил разогнать новый Майдан "идиотов"
15:00
"Люди в отчаянии, плачут": известный авиаперевозчик угодил в громкий скандал в Киеве
14:58
ЦИК отказалась регистрировать кандидатами в президенты еще четырех человек
14:37
Епифаний обвинил Москву в создании в Украине религиозного противостояния Видео
14:20
"Осенняя температура": синоптики дали прогноз для Киева на начало новой недели Видео
14:15
Константин Хабенский стал отцом в третий раз
14:00
"Не знают слово оккупированный?": британское издательство оконфузилось с "ничейным" Крымом
13:55
Стало известно, какую весну украинцам "предсказал" сурок Тимка Видео
13:45
В НАТО отреагировали на выход России из договора о ракетах
13:37
"На стиле": Надя Дорофеева покорила сеть ярким образом
13:27
Смертельное масштабное ДТП в Киеве: суд избрал задержанному меру пресечения Фото Видео
13:00
Выборы-2019: Центризбирком принял решение по Симоненко Видео
12:58
"Будуємо дороги!" На "убитой" трассе в Жмеринке уничтожили рекламу Гройсмана
12:56
"Жертва дурного скальпеля": Валерий Леонтьев шокировал фанатов своей внешностью
12:25
"Прилетели большие ОСы": под Попасной уничтожены боевики и их техника — офицер "Штирлиц" Видео
12:12
Порошенко задекларировал 20 млн и засобирался на интронизацию главы ПЦУ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться