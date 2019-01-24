Бряцают оружием: Россияне вывели военные корабли на учения в Черном море

Военные корабли россиян еще раз будут барражировать воды Черного моря.
Отряд кораблей из состава Черноморского флота (ЧФ) вышел в акваторию Черного моря на учения.
"Более 10 кораблей вышли из пункта базирования для проведения учения однородных и разнородных корабельных группировок", - сказано в сообщении командования ЧФ, опубликованном в четверг, 24 января.
Также известно, что экипажи кораблей ЧФ проведут учения по противовоздушной обороне (ПВО). Кроме того, будут отрабатываться обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей вместе с передачей целеуказаний для использования вооружения по условному воздушному противнику.
Напомним, ранее в аннексированном Крыму Россия устроила учения с самоходками, дронами и минометами.