В Крыму Россия устроила учения с самоходками, дронами и минометами

САУ "Гвоздика" / naukatehnika.com

На территории аннексированного Крыма начались учения артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота РФ.

В маневрах принимают участие более 300 военнослужащих и используется свыше 20 единиц техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всего учениях задействованы самоходные артиллерийские установки САУ "Нона-С", самоходные гаубицы "Гвоздика", а также миномёты "Поднос" и "Сани".

При этом экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты гаубичной артиллерии и минометные подразделения отрабатывают действия по приготовлению артиллерийских установок к бою и подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций.

"В ходе тренировок задействованы расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые совершенствуют свои навыки по обнаружению целей и корректировке огня, а также отрабатывают взаимодействие с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Россия перебросила в Севастополь корабль противолодочного типа Северного флота РФ "Североморск".