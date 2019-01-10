Россияне перекинули свой боевой корабль в бухту аннексированного Севастополя: опубликовано видео

Корабль "Североморск" / ТАСС

Крупный корабль противолодочного типа Северного флота РФ "Североморск" прибыл в бухту аннексированного россиянами Севастополя.

Соответствующее сообщение опубликовало Радио Свобода, ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота РФ.

По данным журналистов, судно вооружено восемью пусковыми установками ЗРК "Кинжал" (боезапас 64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", реактивные бомбометные установки РБУ-6000, артиллерийские установки АК-100 и АК-630М. Кроме того, на борту "Североморска" базируются два вертолета модели Ка-27.

Российские военные моряки утверждают, что корабль прибыл в Севастополь ради пополнения запасов, отдыха экипажа и техобслуживание после выполнения задач дальнего похода.

Напомним, ранее в Сети появилось видезапись того, как россине перебрасывают в Крым новый военный корабль.