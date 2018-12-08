Россия перебросила во временно оккупированный Крым новый военный корабль - видео

МРК "Орехово-Зуево" / ВО

Россия перебросила во временно оккупированный Крым новый военный корабль - МРК "Орехово-Зуево"; местом постоянной дислокации этого корабля станет Севастополь, информирует пресс-служба российского ВМФ.

Российские СМИ сообщают, что малый ракетный корабль относится к серии "Буян-М", проходил испытания в Новороссийске, относится к типу кораблей, которые сами россияне называют "предназначенные для защиты территориальных вод РФ". Тем не менее, несмотря на такое "ограниченное" название, Россия использовала эти МРК из Каспийского моря для ударов по Сирии ракетами "Калибр"

МРК "Орехово-Зуево" оснащен вертикальной пусковой установкой с восемью высокоточными крылатыми ракетами для уничтожения морских и наземных целей.Дальность плавания судна – до 1500 морских миль. В комплекс вооружения корабля также входят: 100-миллиметровая артустановка А-190 "Универсал", два шестиствольных зенитно-артиллерийских 30-миллиметровых комплексы АК 630-М "Дуэт", две пусковые установки зенитных управляемых ракет ЗУР "Игла" или "Игла-М", две 14,5-миллиметровые и три 7,62-миллиметровые пулеметные установки.

Также ракетные комплексы этого корабля имеют возможность нести ракеты со "спецБЧ" (ядерные боеголовки).

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ также захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.