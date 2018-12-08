Российская танковая армада возле украинские границ попала на спутниковые снимки

На снимках видны длинные ряды танков / Google Earth

На спутниковых снимках Google Earth, которые были сделаны в конце ноября, и демонстрирующих окрестности города Каменск-Шахтинского в Ростовской области недалеко от украинской границы, замечены сотни российских танков и другой военной техники.

Спутниковые снимки местности с длинными рядами техники разместил в своем Twitter Defence Blog.

Satellite imagery shows hundreds of Russian tanks near the border with Ukrainehttps://t.co/nF5JypIjRppic.twitter.com/Y1o23oIIL3 — Defence blog (@Defence_blog) 8 грудня 2018 р.

Портал отмечает, что от места расположения массы бронетехники до российско-украинской границы - всего-то 18 километров. При этом, кроме сотен танков, прежде всего Т-64 и Т-62М, на снимках можно рассмотреть, в частности, несколько тысяч военных грузовиков.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что Россия сосредоточила на границе с Украиной почти 100 тысяч военных.

Также сообщалось о том, что десантно-штурмовые подразделения ВСУ перебрасывают на границу с Россией.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.