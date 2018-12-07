"Самолеты и танки стягивают к границе": Полторак предупредил об угрозе российского вторжения

Российские военные / Reuters

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что Россия сосредоточила на границе с Украиной почти 100 тысяч военных.

По его данным, на границе с Украиной РФ сосредоточила 29 батальонно-тактических групп, причем российские военные прошли обучение и боевое слаживание.

"Такая угроза (полномасштабной агрессии РФ, - ред.), к сожалению, существует. И одна из причин, почему необходимо было вводить военное положение, как раз была угроза открытой агрессии", - подчеркнул он в эфире Прямого.

Полторак подчеркнул, что у российских военных есть определенный запас ресурсов, боеприпасов, горючего и питания для того, чтобы начать широкомасштабную военную агрессию против Украины.

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"У них есть возможность очень быстро группировку, которая стоит на границе, значительно усилить. И они это делают каждый день, перебрасывая самолеты ближе к границе, сосредоточивая танки на наших границах, разворачивая новые части", - добавил министр обороны.

Ранее сообщалось о том, что десантно-штурмовые подразделения ВСУ перебрасывают на границу с Россией.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.