"Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же

Порошенко решил стянуть войска к границе / Reuters

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в ответ на резкое увеличение российских войск вдоль украино-российской границы Украина также перебросит туда свои подразделения.

"Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму", – цитирует Порошенко Униан.

Читайте такжеСколько Украина потеряет из-за военного положенияПо его словам, в рамках военного положения "состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы".

Также запланированы учения, а в 10 приграничных областях, где объявлено военное положение, проведут учебные сборы с резервом первой очереди.

Напомним, ранее Порошенко назвал условие отмены военного положения и выдвинул к РФ три требования. По словам президента, предложение было с ним согласовано во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее генерал-эксперт рассказал, как военное положение поможет Украине защититься от агрессии России. Как считает эксперт, вводом военного положения в отдельных областях Украины не стоило ограничиваться.