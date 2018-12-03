Генерал-эксперт рассказал, как военное положение поможет Украине защититься от агрессии России

Военное положение в Украине необходимо было вводить не в отдельных областях, а по всей стране.

Такое мнение в интервью порталу "Факты" высказал эксперт, ветеран-разведчик, генерал-лейтенант Василий Богдан. "Военное положение в его нынешнем виде — это половинчатое решение. Сейчас в полную боевую готовность приведены все ВСУ. Но мы будем надеяться, что до большой войны не дойдет", — заявил он.

Впрочем, Богдан считает, что даже половинчатый формат военного положения сможет помешать проведению широкомасштабной сухопутной агрессии РФ на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что генерал-эксперт рассказал о будущей агрессии россиян против украинских кораблей.