Еще не конец. Генерал-эксперт рассказал о будущей агрессии россиян против украинских кораблей

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Инцидент с захватом украинских кораблей россиянами может повториться, в том числе и в акватории Балтийского моря.

Соответствующее мнение в интервью порталу "Факты" высказал эксперт, ветеран внешней разведки и генерал-лейтенант Василий Богдан. "Если его (президента РФ Владимира Путина — "Главред") сейчас не остановить, потом подобная ситуация может сложиться, например, в Балтике. Надо срочно искать пути выхода из конфликта. Но еще раз повторюсь: исключительно дипломатическим и правовым путем", — считает он.

Как считает Богдан, мировая общественность отлично понимает, что украинские корабли не нарушали никаких норм международного права и что захват единиц ВМС Украины в Азовском море — неприкрытая агрессия со стороны России. "Путин сейчас, по сути, перешел к открытой фазе войны. У него сдали нервы. Международная политика России терпит крах. Но это очень опасно", — заявил генерал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ назвала имена российских военных, участвовавших в атаке на украинские корабли 25 ноября.