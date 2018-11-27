СБУ назвала имена российских военных-участников атаки на украинские корабли

Захваченные украинские катера в Керчи / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой сообщила о подозрении восьми российским военным, участвовавшим в задержании украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября.

Об этом сообщила пресс-секретарь гепрокурора Украины Лариса Сарган.

"Следователи СБУ в Одесской области и военные прокуроры Южного региона Украины сообщили военнослужащим Пограничной службы и вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков, о подозрении по ряду уголовных статей, в том числе - "подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "умышленное убийство" и других", - написала Сарган в Facebook.

Подозрения военнослужащим РФ направлены по месту их службы.

О подозрении сообщили:

контр-адмиралу С.Станкевичу, начальнику пограничного управления ФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю;

вице-адмиралу Г.Медведеву, заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководителю департамента береговой охраны;

капитану 1 ранга Г.Ромашкину, начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по аннексированным Крыму и Севастополю, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон";

капитану 1 ранга А.Шеину, заместителю начальника управления начальнику отдела БО ПУ ФСБ РФ по по аннексированному Крыму;

капитану 2 ранга А.Шатохину, начальнику службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по аннексированному Крыму;

капитану 2 ранга А.Саляеву, командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон";

капитану 3 ранга А.Шипицыну, командиру сторожевого корабля "Изумруд";

капитану 3 ранга С.Щербакову, командиру малого противолодочного корабля "Суздалец".

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

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В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.