В Крыму заявили о нахождении кораблей ВМС Украины в российской экономической зоне

Корабли ВМС Украины задержали у берегов Крыма / Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

В крымском погрануправлении ФСБ заявили, что в территориальную зону России у берегов Крыма зашли украинские корабли "Донбасс" и "Корец".

Как сообщает ТАСС, объекты ВМС Украины продолжают находится в российских водах.

Отмечается, что они следуют в северо-восточном направлении. Их на безопасном расстоянии сопровождают корабли российской береговой охраны.

"В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении. В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России", - говорится в сообщении.

Как известно, "Донбасс" - плавучая мастерская советского флота. Корабль базировался в Одессе и Севастополе. В марте 2014 года над ним был поднят российский флаг, а украинский экипаж с него вывели на сушу, но спустя месяц корабль был возвращен Украине.

Напомним, к концу 2018 года в акватории Азовского моря будет создана военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины. В Кремле назвали "утопией" намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море.