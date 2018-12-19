В Крыму российские военные "уничтожили" воздушные цели

19 декабря 2018, 11:18

Оккупанты провели на полуострове военные учения с зенитно-ракетными комплексами.

В Крыму военные РФ провели учения с ЗРК С-400
В Крыму военные России провели учения с ЗРК С-400 "Триумф" и "уничтожили" воздушные цели / mil.ru

В захваченном РФ Крыму прошли учения по охране воздушного пространства полуострова — российские боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" отработали смену позиций и уничтожение воздушных целей условного противника.

Российские военные успешно, но электронно, поразили обнаруженные цели, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на данные Черноморского флота России.

По сведениям ведомства оккупантов, во время учений для имитации задымления использовались пиротехнических средств.

"В ходе выполнения учебной задачи по охране воздушного пространства крымского полуострова боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы", — отметили в Черноморском флоте.

Ранее бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев, военный эксперт говорил, что Россия стянула в Крым десятки тысяч военных.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обвинил РФ в размещении на полуострове военных средств и компонентов, способных переносить и запускать ядерное оружие.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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