Посол Украины в Финляндии возвращается для лечения после падения с лестницы

Олефиров возвращается на родину для лечения и реабилитации / Фото: sumdu.edu.ua

Посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова транспортируют на родину для продолжения лечения последствий падения с лестницы в здании дипломатического ведомства.

Как сообщает местное издание Helsingin Sanomat, в больнице Хельсинки 46-летний Олефиров провел четыре месяца.

Отмечается, что после случайного падения с лестницы дипломат был экстренно госпитализирован в клинику для интенсивной терапии. Однако после четырех месяцев лечения было принято решение перевезти Олефирова в Украину. Точной информации о состоянии его здоровья из официальных источников не поступало.

Советник украинского посольства Илья Квас заверил, что инцидент был несчастным случаем. Олефиров упал с лестницы в конце рабочего дня и получил серьезные травмы.

Следует отметить, что страница посла в Twitter и Facebook не обновляется с 18 сентября.

Как известно, в Финляндии Олефирв работает с августа 2014 года. Ранее он на протяжении двух лет занимал должность заместителя министра иностранных дел.

Напомним, ранее Олефиров лично контролировал разрешение инцидента с группой украинских заробитчан которых после долгого поиска обнаружили в Финляндии.