Нашли другую работу. В Финляндии обнаружили пропавшую группу украинских заробитчан

В Финляндии обнаружили группу украинцев, об исчезновении которой ранее сообщали СМИ.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Есть основания считать, что предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии относительно ситуации с гражданами Украины подтвердится: указанная группа лиц — 20 граждан — нашли другое место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину", — заявил он.

По словам Кирилича, сейчас посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все здоровы, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации. Посольство выясняет дополнительные детали.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии семь украинцев из Одессы попали в чрезвычайную ситуацию, трое из них получили травмы.