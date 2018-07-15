Накануне встречи Трампа и Путина в Хельсинки проходят массовые протесты

В столице Финляндии Хельсинки сегодня, 15 июля, накануне встречи президентов Российской Федерации Владимира Путина и Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа начались масштабные акции протестов.

В частности, протестуют не только против приезда Дональда Трампа и его политики, но и в поддержку Украины. Об этом написал посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров в своем Twitter.

Олефиров обнародовал фотографии протестующих с плакатами в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также с призывами освободить украинских политзаключенных, в том числе, режиссера Олега Сенцова.

"Glory to Ukraine!" - скандируют митингующие. На митинги вышли десятки тысяч человек. Прибыла на митинги и сестра политзаключенного Олега Сенцова - Наталья Каплан.

Протесты проходят мирно, полиция не информировала о стычках или задержаниях.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.

Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".