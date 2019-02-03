В РФ пришли в бешенство из-за украинских графитовых бомб

3 февраля 2019, 11:15

Депутат Госдумы РФ назвал Богословскую кандидатом "бомбардировщиком-камикадзе".

Граница Украина Россия
УНИАН

Заявление кандидата в президенты Инны Богословской о необходимости наладить в Украине производство графитовых бомб в рамках "стратегии" в отношении России являются "ахинеей".

Об этом заявил депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

"Для кого она это вещает? Ведь ни один здравомыслящий человек подобную агрессивную ахинею всерьез не воспримет. Политика устрашения блока НАТО в отношении нашей страны не дала результатов, а тут еще и Богословская со своими бомбами с графитовым сердечником - она сама их хотя бы на рисунке видела? Первый раз вижу кандидата в президенты, выступающего в роли бомбардировщика, причем камикадзе", - приводит агентство слова Руслана Бальбека.

Ранее кандидат в президенты Украины, экс-нардеп Инна Богословская призвала наладить в Украине производство графитовых бомб для выстраивания отношений с Россией.

"Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы - то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", - сказала она.

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Россия Украина Инна Богословская Руслан Бальбек
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