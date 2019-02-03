В Украине пригрозили России графитовыми бомбами

Инна Богословская / liga.net

Кандидат в президенты Украины, экс-нардеп Инна Богословская призвала наладить в Украине производство графитовых бомб для выстраивания отношений с Россией.

Об этом Богословская заявила в ходе дебатов в эфире радио Новое время.

По ее словам, производство новых типов оружия является одним из пунктов "стратегии" в отношении Москвы.

"Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы - то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", - сказала Богословская.

Графитовая бомба - условное обозначение бомбы, содержащей графитовые нити. Разрыв заряда приводит к их рассеиванию и при попадании на ЛЭП или на электроподстанции приводит к короткому замыканию и выходу из строя подключенных приборов, и приводит к параличу энергосистем в заданном районе.

Ранее в Госдепе США заявили, что если Россия не вернется к полному соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), соглашение прекратит свое действие через шесть месяцев.