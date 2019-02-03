Названы сроки выхода США из договора о ракетах

Флаги РФ и США / Reuters

Если Россия не вернется к полному соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), соглашение прекратит свое действие через шесть месяцев.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, опубликованном на сайте ведомства в субботу, 2 февраля.

"Если Россия не вернется к полному и подлежащему проверке соблюдению договора, уничтожив все ракеты 9М729, их пусковые установки и сопутствующее оборудование в течение этого периода в шесть месяцев, договор прекратит свое действие", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил больше не инициировать переговоров по ДРСМД. По его словам, ответ на решение Вашингтона о выходе из Договора будет зеркальным.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР (научно-исследовательской работой) и НИОКР, и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - сказал Путин.

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.