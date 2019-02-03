"Овечка Долли": в РПЦ съязвили по поводу интронизации главы ПЦУ Епифания

Глава ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко)

Интронизация главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания (Думенко) была "жалким зрелищем".

Об этом заявил пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева), священник Александр Волков, передает ТАСС.

"Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли", - приводит агентство слова Волкова.

Читайте такжеФиларет не явился на интронизацию Епифания: названа причинаПо его словам невысокий статус присутствовавших на церемонии свидетельствует, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по учреждению ПЦУ.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

Интронизация - это торжественное возведение на престол новоизбранного главы православной или католической церкви.