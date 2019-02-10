Падение метеорита на Венесуэлу сняли на видео

10 февраля 2019, 14:46

Падение шара наблюдали жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса.

Метеориты
Метеориты

Жители Венесуэлы публикуют в соцсетях видео, на котором запечатлено падение большого огненного шара с "хвостом".

Местные жители утверждают, что это метеорит.

Падение шара в ночь на воскресенье, 10 февраля, наблюдали жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

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Венесуэла метеорит
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