Падение метеорита на Венесуэлу сняли на видео

Метеориты

Жители Венесуэлы публикуют в соцсетях видео, на котором запечатлено падение большого огненного шара с "хвостом".

Местные жители утверждают, что это метеорит.

Падение шара в ночь на воскресенье, 10 февраля, наблюдали жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.