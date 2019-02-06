Европа в Венесуэле пошла по забрызганной кровью дорожке

Николас Мадуро / ЕРА / UPG

Дедлайн истёк.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум европейских стран, требовавших от него объявить досрочные выборы президента.

Стоя на самом краю обрыва, с расколотой партией за спиной, неопределившимися военными в казармах, голодающими бюджетниками, устало махающими флагами в его поддержку, Мадуро понял, что он окружен.

Словно загнанный в угол зверь, он отчаянно брыкается и кусается, оскалив зубы и показывая своим врагам, что не откажется от своего внутреннего "я", формировавшегося в грубой и воинствующей среде рабочего класса на улицах Чакао, и сотрясавшего страйками каракасскую подземку и большие мрачные предприятия, нависающие над рекой Гуайре и раскинувшиеся по внешнему кольцу окрестностей Каракаса.

Он вспоминал триумфальные шествия толпы рабочих и фермеров, заполнявших собой целые проспекты и улицы пяти муниципалитетов столицы.

Читайте такжеУкраина отказалась признать Гуайдо временным президентом ВенесуэлыОн вспоминал освобождение Уго Чавеса в 1998 году и момент необыкновенной радости, смешанной с неверием от того, что в их руках оказалась власть. Сотни тысяч ликующих людей в центре Каракаса, с гордостью поднимающие на трибуну красный флаг с выделенной золотистым цветом аббревиатурой правящей партии "PSUV".

Всматриваясь в полу-опустевшие улицы Ла Пастора и Сан Хосе из окна своей резиденции во дворце Мирафлорес и потухшие взгляды пенсионеров, учителей и докторов, свезённых в центр на митинг автобусами, Мадуро, возможно, понимал, что время "чавизмо" прошло, как и его тоже.

Однако просто так отдать власть он не может. Признать, что всё это было зря, что 21 год "революции" и борьбы с "империализмом" были бессмысленны, что вся твоя идея - ничто. Что ты - стар, и перестал понимать молодых людей.

Одна мысль внушает ему ужас. А ведь там, на улицах, остались люди, возможно связывающие свою последнюю надежду с остатками системы Чавеса и не знавшие ничего другого.

Но время пришло. Дедлайн истёк.

Швеция, Испания, Франция, Великобритания признали "временным президентом" самопровозглашенного Хуана Гуайдо, устав от тщетных надежд услышать благоразумное, на их взгляд, "Я устал, я ухожу".

Лишь из величественного Рима, пронизанного новым духом национализма и евроскептицизма, уставшего от лицемерности внешней политики ЕС, послышались фырканья и сарказм в сторону Брюсселя.

Вето, наложенное обиженными итальянцами, на решение ЕС о признании Хуана Гуайдо, вероятно, остановило международный каток, готовившийся снести ослабленный кризисом режим угасающего чавистского социализма.

Читайте такжеСитуация в Венесуэле накаляется до пределаПотерянные в собственной идеологии, утратившие связь со своей идентичностью и переживающие глубокий внутренний кризис европейцы, словно по наитию, не зная ничего другого, решили пойти по протоптанной, хоть и забрызганной кровью, дорожке.

И вновь страна с одиозным режимом, вновь разговоры о стремительной "демократизации" и "освобождении" народа, и вновь Запад, пытающийся словно доказать, что он никак не изменился, он всё ещё тот самый олд-скульный левиафан, цепляющийся за старые парадигмы и давно ушедшие из актуальной повестки концепции.

Куда заведут их эти кривые дорожки - можно лишь догадываться. Под "чутким" руководством заокеанской администрации Дональда Трампа, дорожка может оказаться прямым путём в болото, из которого регион нескоро выберется.