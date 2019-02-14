Слепаков опроверг новости о своей госпитализации

Семен Слепаков / Instagram - slepakovsemyon

Появившиеся в СМИ сведения о том, что известный российский комик, продюсер и автор песен Семен Слепаков, был госпитализирован, оказались неправдивыми.

Сперва информацию о состоянии здоровья Слепакова опровергла его концертный директор Евгения Лазаревская в комментарии радиостанции "Говорит Москва". "Опровергаем. Все в порядке. Он готовится к концерту", - заявила она.

Позднее фейковость новости о своей госпитализации подтвердил сам Слепаков

"Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой (комики Игорь "Гарик" Харламов и Тимур Батрутдинов – "Главред") даже обидно как-то. Спасибо, всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Слепакова экстренно доставили в больницу - из-за проблем с сердцем.