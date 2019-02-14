Слепакова экстренно отвезли в больницу

Семен Слепаков / Скриншот

Известный российский комик, сценарист, продюсер и автор песен Семен Слепаков был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем.

Соответствующее сообщает в четверг, 14 февраля, опубликовал телеканал "РЕН-ТВ". По данным журналистов, у Слепакова давно диагностировали сердечное заболевание и сейчас ему понадобилось пройти курс лечения − с небольшим хирургическим вмешательством.

Напомним, ранее Слепаков исполнил жизнеутверждающую песню про Новый год, а также сочинил пикантную композицию об отравителях бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.