"Это пи**ец, чуть не сдохли": Слепаков исполнил жизнеутверждающую песню про новый год

Известный российский комик и актер Семен Слепаков исполнил новую песню, которая посвящена уходящему году.

В ролике, размещенном на его Facebook-странице, Слепаков расположился перед микрофоном, а сзади него стоят девять мужчин.

Отметим, что в песне всего два куплета, которые исполняются по очереди. При этом Слепаков добавляет нецензурные комментарии.

Внимание: Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, ранее Слепаков написал ироническую песню о приключениях кремлевских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова.