"Секс в "Зарядье, Сережа". "Слепаков записал пародию на песню известного музыканта: опубликовано видео

Слепаков потроллил Шнурова / Фото: скриншот

Российский комик и продюсер Семен Слепаков выпустил музыкальную пародию на клип Сергея Шнурова "Не хочу быть москвичом", воспевшего преимущества Санкт-Петербурга перед Москвой.

Ролик "Побазарим за культуру" был опубликован на официальном канале Слепакова в YouTube.

Как и Шнуров в своем скандальном клипе, пародист плывет на катере по главной реке города и описывает, чем Москва лучше Петербурга. Он напомнил коллеге, что, несмотря на восхваление малой родины, творческие люди предпочитают зарабатывать деньги и жить в Москве. Кроме того, комик обратил внимание на то, что Сергей Есенин писал стихи в Москве, а покончил жизнь самоубийством в Петербурге. Пушкину тоже, по его словам, лучше было не покидать Москву.

"Человек в Москве венчался, а у вас его вальнули", — спел Слепаков.

Шоумен пригласил Шнурова в гости, обещая ему обширную культурную программу, в том числе "секс в "Зарядье" – знаменитом столичном парке.

Напомним, в начале августа главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что камеры наблюдения в "Зарядье" часто фиксируют пар, занимающихся сексом. Реплика Кузнецова породила множество шуток, а фраза "секс в "Зарядье"" стала мемом.

Как ранее сообщалось, после выхода клипа Шнурова о Москве музыканта заподозрили в поддержке действующего мэра Сергея Собянина на предстоящих выборах.