"Нарушение международного права": в Госдуме запаниковали из-за помощи НАТО Украине

Намерения НАТО увеличить свое присутствие в Чёрном море является нарушением международного права, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"С позиции интересов НАТО это, видимо, правильно. Но подобные заявления — нарушение с точки зрения России и международного права", — сказал депутат в комментарии rt.com.

При этом Шерин также напомнил о том, что НАТО намерено предоставить Украине технику, ресурсы, средства и инструкторов.

"А тут как раз такой прекрасный выход, как Чёрное море. Сегодня планомерно и постепенно они пытаются вводить новые и новые корабли. России необходимо предпринимать упреждающие мероприятия и увеличивать своё собственное присутствие в регионе", — добавил он.

Напомним, ранее экс-замгенсека НАТО оценил вероятность прямого столкновения Украины и России. Кроме того, в Альянсе отреагировали на выход России из договора о ракетах.