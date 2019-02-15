Скандал с Друзем: Звезду "Что, где, когда" отстранили от эфира

Руководство российского "Первого канала" оказалось скорым на расправу.
Александр Друзь отстранен от участия в интеллектуальном казино "Что? Где? Когда?", а Илью Бера — от поста главного редактора передачи "Кто хочет стать миллионером?".
Такое сообщение опубликовали представители российского "Первого канала". Его руководство поддержало решение компаний-производителей вышеуказанных программ.
Напомним, 12 февраля Бер публично заявил о том, что Друзь пытался его подкупить. Тот собирался участвовать в "Кто хочет стать миллионером?" вместе с другим знатоком "Что? Где? Когда?" Виктором Сидневым. Бер утверждает, что Друзь попросил его втайне заранее озвучить вопросы, которые будут на программе − в обмен на часть выигрыша.