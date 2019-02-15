"Молчание – золото": муж Скабеевой проглотил язык после вопроса о "чести" его жены

Ольга Скабеева и Евгений Попов

На полях Мюнхенской конференции российский пропагандист Евгений Попов не нашел что ответить на вопрос о том, планирует ли он защищать "честь" своей жены – пропагандистки Ольги Скабеевой.

При этом представляющие Прямой Питер Залмаев и Тарас Березовец спросили у Попова будет ли он защищать "оскорбленную" в ПАСЕ "честь" своей жены Скабеевой, которую толкнули и чей рот назвали "сливным бачком".

Отметим, что ответить на вопрос Попов отказался, нервно оглядываясь на представителей СМИ.

"Молчание — золото. Мне кажется, что молчание господина Попова стоит миллионы, не знаю рублей или долларов, однако, не говоря ни слова — он сказал все", - резюмировал Березовец.

Напомним, ранее Скабеева захотела выдвинуться в президенты Украины.