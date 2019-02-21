"ЕС оказался поросятами": Украинский журналист жестко "проехался" по посланию Путина

Владимир Путин на послании Федеральному Собранию / ТАСС

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк поиздевался над посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию – из-за многочисленных угроз странам Запада.

"На самом деле это послание всему миру. С одной стороны, Путин говорит, что Евросоюзу нужно срочно восстановить отношения с Россией (забыть об Украине). С другой стороны, эти же страны он называет сателлитами США, которые "подхрюкивают" Белому дому в части ДРСМД. Тем самым называя страны ЕС поросятами или свиньями. А еще ВВП очередной раз угрожает ракетным ударом по США и по странам Европы, если там будут размещены американские ракеты средней дальности", − рассказал журналист.

Кроме того, Цимбалюк уверен, что кремлевские идеологи взяли паузу перед мартовскими выборами президента Украины, и озвучивать ультиматумы будут российские чиновники более низкого ранга. Однако теперь, кроме Украины, Путин решил устроить конфронтацию и с большинством стран Запада.

"Ровно пять лет назад Россия начала операцию по захвату Крыма. Сейчас угрозы направлены США и Европе. Совпадение? Не думаю! Тем более в ситуации, когда европейские сателлиты оказались поросятами", — резюмировал Цимбалюк.

Напомним, ранее Цимбалюк рассказал, как поженились отец и мать Путина. До этого он высказывал предположения по поводу того, почему президент РФ скрывает свою личную жизнь.