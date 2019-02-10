"Выколол глаз": журналист рассказал, из-за чего поженились отец и мать Путина

10 февраля 2019, 10:23

Отец президента России отличался припадками агрессии, отметил редактор.

Журналист сообщил, что родители Владимира Путина поженились после жуткого инцидента
Отец и мать Владимира Путина поженились после жуткого инцидента, сообщил журналист / kremlin.ru

Семья президента Российской Федерации Владимира Путина образовалась достаточно странным образом — отец тогда еще будущего российского лидер был вынужден жениться на девушке, которая впоследствии и родила ему сына, после того, как выколол ей глаз вилами.

Отец главы РФ отличался припадками агрессии без учета возможных последствий, рассказал редактор сайта "Путинизм" Артем Круглов, который занимается изучением малоизвестных сторон биографии Путина, сообщает Радио Свобода.

По словам собеседника, в селе мужчина как-то пришел к девушке, которая ему понравилась, никого дома не было, но она его почему-то во двор не пустила, тогда он схватил вилы и стал ломать ворота. 

"И как-то так получилось, что в какой-то момент он через пролом в заборе попал ей вилами в глаз. Чуть не убил, короче. Девку повезли в больницу, вставили стеклянный глаз, а родня поставила условие: а теперь, милок, женись, а не то напишем заяву в ментовку, и пойдешь ты за тяжкие телесные. Так отец Путина женился на его маме…", — заявил Круглов.

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк выразил мнение, что Владимир Путин может скрывать подробности личной жизни, чтобы быть похожим на мессию. Аналитик добавил, что главный столб российской пропаганды — если не будет Путина, то с РФ что-то случится.

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Россия семья мать отец Владимир Путин Артем Круглов
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