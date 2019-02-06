"Главный столб пропаганды": журналист объяснил, почему Путин скрывает личную жизнь

Владимир Путин может держать в секрете личную жизнь, чтобы быть похожим на мессию, полагает журналист / Reuters

Украинский журналист Роман Цимбалюк полагает, что президент России Владимир Путин может скрывать подробности личной жизни, чтобы быть похожим на мессию.

Главный столб российской пропаганды — если не будет Путина, то с РФ что-то случится, рассказал аналитик в интервью на телеканале "Прямой".

По словам собеседника, с точки зрения политтехнологии, в том, что глава государства держит в секрете личную жизнь, что-то есть

"…Он — один… Он женат на России… Чем ты занимаешься? О России думаю! Он не отвлекается ни на детей, ни на жену. Он — как мессия…", — отметил Цимбалюк.

Ранее бывший сотрудник Комитете госбезопасности СССР, генерал-лейтенант Василий Богдан говорил, что Владимир Путин, работая в КГБ, имел среди коллег крайне недобрую славу, поскольку на них доносил.