Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ

Владимир Путин в бытность сотрудником КГБ

Президент РФ Владимир Путин, работая в Комитете госбезопасности СССР (КГБ), имел среди коллег крайне недобрую славу из-за своей привычки к доносительству.

С таким заявлением выступил эксперт по вопросам безопасности, бывший сотрудник КГБ, генерал-лейтенант Василий Богдан, сообщает портал «Апостроф».

По словам генерала, его и Путина практически одновременно зачислили на работу в КГБ. Кроме того, у Богдана хватает друзей и коллег, которые работали с будущим президентов РФ в Восточной Германии.

«Еще тогда они обращали внимание на его мелочность, на то, что он занимался нашептыванием, "закладывал", когда ребята позволяли себе какие-то небольшие вольности, высказывания, проявляли недисциплинированность. Об этих вещах сразу узнавали соответствующие руководители, и все показывали пальцами на товарища Путина”, − подытожил Богдан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-глава МИД РФ объяснил, что интересы России и Путина не совпадают из-за его службы в КГБ.