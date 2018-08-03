Украинцам хочется мира любой ценой

Роман Цимбалюк

журналист

3 августа 2018, 08:17

На выборах будут торговать "миром", и чем больше внутри Украины будут спекулировать на этой теме, тем меньше шансов устоять нам всем. 

Мир на Донбассе любой ценой - это капитуляция

В жизни никогда не бывает все чёрное или белое. В политике так же. Есть миллионы оттенков. Проехал сотни километров с севера Украины аж до оккупированого Крыма и пытался уловить эти нюансы настроения общества.

Всё прекрасно до момента, пока не заходит разговор о политике. Тут начинается усталость и тоска по справедливости.
Многие люди винят в своих бедах и проблемах лично президента Украины. Это логично, на корабле за всё отвечает капитан, в с государстве - президент. В Украине никого не волнует вопрос полномочий, ведь у нас всё-таки не президентская форма правления.

Порошенко стал воплощать в себе некое вселенское зло, которое во всём виновато. За год до выборов эти эмоции во много иррациональны, смешаны со слухами, глупостью и страхами. Иногда обоснованными, но далеко не всегда.
Завышенные ожидания, бедность, коррупция, полуреформы или вовсе их отсутсвие на фоне многолетних нашёптываний из-за поребрика и внутри привело к тому, что у многих людей в части вопроса войны и мира просто каша в голове.

В ходе моего субъективного экспресс-опроса среди украинского обывателя часто слышал такие пассажи. Порошенко виноват:

• в войне и зарабатывает на войне, вместо того, чтобы договориться. Причём на вопрос, с кем договорится, ответа часто нет.

• поссорился с Россией по указке США. На мое замечание, а как же Крым и Донбасс, и почему же россияне стреляют в украинцев, объяснения нет, но виноваты всё равно американцы.

• Рошен, Роттердам плюс и Мальдивы в списке претензий тоже есть.

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Иногда доходит до смешного. Люди рассказывают, что в их маленьких городках начали наводить порядок и впервые за годы независимости менять бордюры и обустраивать парки. Так это же при Порошенко проведена децентрализация, отмечаю я. В ответ слышу: "этого не может быть". Людьми очень легко манипулировать, а чтобы было сложно, нужно чувство справедливости, чувство, что справедливость реальна. 

Всем хочется высоких пенсий, но не хочется платить налоги. Есть запрос на мир любой ценой. Хочется простых решений, а их нет и не будет.

Мир любой ценой - это капитуляция. На выборах будут торговать "миром", и чем больше внутри Украины будут спекулировать на этой теме, тем меньше шансов устоять нам всем. Мечтаю, чтобы в Украине по этому вопросу был консенсус всех политических сил.

А чтобы утопить друг друга в Днепре, можно найти другие поводы: коррупция и дороги, дороги и коррупция.

Но что-то мне подсказывает, что у Пётра Алексеевича шансов переизбраться во втором туре очень много. Год для нашей страны - большой срок. 

В любом случае, нас ждёт веселый 2019 год, а после выборов ещё меньше стабильности на политическом олимпе.
Главное - не спустить то, что осталось. Ведь на смену такому количеству голосов может прийти только тишина. Как в Донецке, Луганске или Крыму. Где все за, а те, кто против, или на подвале, или в Лабытнангах.

Роман Цимбалюк, журналист

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Донбасс мир Роман Цимбалюк
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