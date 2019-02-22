В России решили запретить пауков в домах для их же защиты / 1zoom.ru

В Минприроды России выступили с предложением запретить держать дома ядовитых пауков, скорпионов, змей и опасных насекомых.

Соответствующий проект появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В обновленных список из закона о защите животных вошли также крупные хищники, которые весят более 20 кг (тигры и медведи, к примеру), некоторые морские млекопитающие и другие животные, которым трудно создать в жилых домах подходящие условия содержания.

Читайте такжеПочему нельзя убивать сороконожку в квартиреПри этом владелец имеет право оставить дома животное, купленное до 1 января 2020 года. А некоторых животных разрешат держать на земельных участках.

Под исключение попали случаи содержания раненого животного и невозможность вернуть его в естественную среду обитания.

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