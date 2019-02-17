Животные в грязи и кормежка гнилой рыбой: на Житомирщине нашли концлагерь для собак

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Неравнодушные люди возмутились состоянием "приюта" для собак, который пенсионерка устроила под Новоград-Волынским.

Животные содержаться в ужасных условиях: живут в будках, которые вросли в землю, под их лапами грязь, цепи короткие, а их кормят гнилой рыбой.

В ответ на обвинения хозяйка "приюта" заявила о том, что делает для собак все, что может. При этом люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что владелица может получать деньги за счет приюта.

При этом собаки буквально набрасывались на корм, принесенный зоозащитниками, а пенсионерка в ответ вызвала полицию, пишет ТСН.

Ситуацией в приюте для собак заинтересовалась комиссия городского совета, но нарушений не зафиксировала. Единственной проблемой назвали отсутствие вольеров и содержания животных на цепях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком коммунальщики травили собак прямо на улице.