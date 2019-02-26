Помпео высмеял заявление Путина и назвал его угрозы пустыми словами

26 февраля 2019, 01:38

Госсекретарь США отметил, что слова президента РФ нацелены на то, чтобы прикрыть главный вызов – ДРСМД.

Помпео
Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что угрозы президента России Владимира Путина направить ракеты на США являются пустыми словами.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российские на США. Это, бесспорно, - громкие слова. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть главный вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которые распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - сказал Помпео в интервью CNN.

При этом он подчеркнул, что именно Россия нарушила условия ракетного договора.

"Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы… Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - добавил госсекретарь США.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

В НАТО назвали заявление российского лидера неприемлимым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ракеты угрозы Владимир Путин договор о РСМД Помпео
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:38
Помпео высмеял заявление Путина и назвал его угрозы пустыми словами
01:14
"Украинцы должны взять власть за ж*пу": Ницой разразилась тирадой из-за скандала нацотбора на Евровидение Видео
00:43
Новый имидж: эпатажная Кончита Вурст обрила голову
00:19
В НОТУ пояснили принцип выбора нового участника от Украины на Евровидение Видео
25 февраля, понедельник
23:56
Экс-глава Генштаба Замана обвинил Турчинова в сдаче Крыма Видео
23:31
Подозревают суицид: в Испании найден мертвым известный российский политтехнолог
23:08
В США пригрозили изоляцией поддерживающим Мадуро государствам
22:42
Скандал с Maruv и Евровидением: Кириленко заявил о вмешательстве российских пропагандистов Видео
22:15
Ученые рассказали, что случается с психикой людей от регулярного секса
21:49
"Из-за выборов": в Запорожье прокурор обвинил Луценко в незаконном увольнении
21:47
Курение лечит: Мужчина с ножом в спине прошелся по больнице ради сигареты - опубликовано видео
21:13
Тот еще ходок: В США на Трампа подали в суд за сексуальные домогательства
20:55
Зеленский одержал победу в Верховном суде
20:29
Из Газпрома уволили проигравших Нафтогазу суд сотрудников
20:26
"Надо послать хор Ганапольского, Джамалы, Притулы и Скрипина": в соцсетях комментируют отказ Maruv от Евровидения
19:48
"Я не бита на политической арене": Maruv пояснила отказ от Евровидения-2019 Видео
19:26
"У*бать по тем, кто с медициной": Шнуров написал разгромный стих о России
19:22
Чем Maruv хуже Порошенко? мнение
19:07
Хоп, юморок: Порошенко травил анекдоты и пританцовывал перед студентами - опубликовано видео Видео
18:52
Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019 Видео
18:23
Сильнее всяких войн: В Сети появились опубликовали яркое видео испытаний украинского БТР
18:20
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко ответил горнякам о долгах по зарплате Видео
17:47
В Киеве благодаря пользователям Сети накрыли клепавшую детское порно студию Видео
17:19
Аласания собрался судиться с Общественным из-за своего увольнения
17:03
Украина резко сократила запасы газа Видео
16:38
Мощнейшая магнитная буря февраля 2019: как пережить Видео
16:26
"Женщина, встающая в позы перед оккупантами": Аркадий Бабченко возмутился певицей Maruv
16:09
Зеленский, Тимошенко, Порошенко: в Сети опубликовали свежий соцопрос по президентским выборам
15:51
У Джамалы объяснили, почему она давала концерты в РФ после аннексии Крыма
15:50
Мафия Порошенко запланировала увеличение цены на газ на 43% за следующий год - Тимошенко
15:49
Концерты Maruv в России: Ганапольский предложил радикальное решение вопроса
15:30
Польские СМИ: украинскую экономику в 2019 году ожидает стагнация
15:10
С обнаженной спиной и новой стрижкой: Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на церемонии "Оскар-2019" Фото
15:06
Стало известно, сколько миллиардов должны украинцы за услуги ЖКХ
14:54
Депутат Европарламента: Порошенко помечтал, чем займется после президентства
14:39
"Чтобы Украину представляли в таких позах": Приходько пылко распекла Maruv - опубликовано видео Видео
14:27
Кличко: В больнице №1 после капремонта установили оборудование европейского уровня
14:22
Европа проиграла России битву за Молдову – The Atlantic
14:14
ГПУ официально подтвердила задержание экс-главы Генштаба времен Януковича Видео
14:00
"Народный фронт" требует расследовать факты вмешательства России в выборы в Украине
13:45
"Мне мало!": Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак признанием
13:27
"Мои юристы вы*бут их за чашку кофе": Maruv заявила о давлении со стороны Общественного
13:26
"Порошенко открыто обращается к украинцам как к быдлу": соцсети - о выдаче 2400 грн пенсионерам
13:18
Нафтогаз предупредил Смелу об отключении
13:01
Лауреат премии "Оскар" Рами Малек: история успеха американца с египетскими корнями Видео
12:57
Мокрый снег и теплая одежда: погода в Украине резко ухудшится Видео
12:57
В Борисполе атаковали магазин Рошен
12:45
Порошенко относится к украинцам, как к скоту на базаре мнение
12:40
Российский шпион с украинскими корнями стал главным антигероем в США – The New York Times
12:34
"Целибатное время": о каких опасностях предупреждает гороскоп на конец февраля 2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться