Помпео высмеял заявление Путина и назвал его угрозы пустыми словами

Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что угрозы президента России Владимира Путина направить ракеты на США являются пустыми словами.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российские на США. Это, бесспорно, - громкие слова. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть главный вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которые распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - сказал Помпео в интервью CNN.

При этом он подчеркнул, что именно Россия нарушила условия ракетного договора.

"Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы… Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - добавил госсекретарь США.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

В НАТО назвали заявление российского лидера неприемлимым.