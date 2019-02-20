НАТО жестко ответило на угрозу Путина взять на прицел США

НАТО / УНИАН

Заявление президента РФ Владимира Путина о возможности развертывания вооружений, которые могут быть использованы против западных стран, является неприемлимым.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление альянса.

"Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отметили в НАТО.

В военно-политическом блоке отметили, что альянс не планирует размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Кроме того, в НАТО подчеркнули, что не хотят новой гонки вооружений.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - сказал Путин.