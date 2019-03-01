"В Украине скажут "собака" и плюнут": Лукашенко ответил на вопрос о Крыме

Украина не оказала РФ вооруженного сопротивления во время аннексии Крыма, напомнил лидер Беларуси.
При аннексии Россией Крыма Украина не оказала РФ вооруженного сопротивления, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Значит вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум. И дальше я рассуждал на эту тему в Украине, и мне не задали ни одного вопроса. Для некоторых это был абсолютно неожиданный ответ, заключающийся в том, если это ваше – умирайте, воюйте за этот клочок земли", - подчеркнул он на встрече со СМИ.
Вместе с тем Лукашенко напомнил, что во время подписания Будапештского меморандума были официально предоставлены гарантии неприкосновенность и признания границ Украины, в том числе вместе с Крымом.
Он также пояснил, почему не говорит однозначно о том, является ли Крым территорией Украины или РФ.
"Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну пошумят. В России это пройдет новостью вечером, а утром забудут. Забудут и "спасибо" не скажут.
На Западе, может, кто-то заметит, или еще где-то. У нас народ подумает, почему я влез в это, столько времени прошло. В Украине скажут "собака" и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко всполошился из-за возможного размещение ракет в Украине.