"В Украине скажут "собака" и плюнут": Лукашенко ответил на вопрос о Крыме

Александр Лукашенко / Reuters

При аннексии Россией Крыма Украина не оказала РФ вооруженного сопротивления, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Значит вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум. И дальше я рассуждал на эту тему в Украине, и мне не задали ни одного вопроса. Для некоторых это был абсолютно неожиданный ответ, заключающийся в том, если это ваше – умирайте, воюйте за этот клочок земли", - подчеркнул он на встрече со СМИ.

Вместе с тем Лукашенко напомнил, что во время подписания Будапештского меморандума были официально предоставлены гарантии неприкосновенность и признания границ Украины, в том числе вместе с Крымом.

Он также пояснил, почему не говорит однозначно о том, является ли Крым территорией Украины или РФ.

"Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну пошумят. В России это пройдет новостью вечером, а утром забудут. Забудут и "спасибо" не скажут.

На Западе, может, кто-то заметит, или еще где-то. У нас народ подумает, почему я влез в это, столько времени прошло. В Украине скажут "собака" и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко всполошился из-за возможного размещение ракет в Украине.