Москва нацелилась на Африку – The Telegraph

ЧВК Вагнер / "24 Канал"

Россия еще больше расширяет свое присутствие в Африке. Сотни российских наемников из ЧВК Вагнер участвуют в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В Бенгази действуют 300 россиян из ЧВК Вагнера. Кроме того, Ливийская национальная армия получает из России артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Российские специалисты в Ливии "обеспечивают безопасность глубоководных портов Тобрука и Дерны для российского флота", а также пытаются "контролировать поток нефти в южную Европу", захватив энергетическую индустрию страны.

Известно, что в январе 2019 года поддерживаемая Россией Ливийская национальная армия под предводительством верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара начала захватывать нефтяные месторождения.

Ранее сообщалось, что РФ постепенно наращивает свое влияние в Африке за счет стратегических инвестиций в энергетику и полезные ископаемые, а также военной мощи и мягкой силы.