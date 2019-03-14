В Пентагоне не согласились уступать право первого ядерного удара

14 марта 2019, 22:41

В Вашингтоне полагают, что доктрина сдерживания неэффективна.

США, Россия, ядерное вооружение
В США обеспокоены возможным применением Россией ядерного оружия против слабых соседей / funik.ru

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил в Сенате, что США не будут отказываться от возможности нанесения ядерного удара первыми.

Как сообщает ТАСС, военачальник заявил, что Вашингтон не должен облегчать противнику задачу.

По словам Данфорда, способность США нанести превентивный ядерный удар усложняет процесс принятия решений противниками о нападении.

Как известно, ранее сенатор Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит предложили отказаться от применения ядерного оружия первыми. Политики заявили, что основная миссия США – это сдерживание, поэтому агрессивная политика является устаревшей и опасной.

В рамках заседания глава Европейского командования ВС США и командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти пояснил, какую опасность несет применение Россией ядерного оружия. Он заявил, что Москва не может конкурировать с Вашингтоном в длительном конфликте с использованием ядерного вооружения, поэтому Кремль может использовать его для быстрых побед над более слабыми соседями.

Напомним, в Польше полковник запаса Марек Вжосек назвал Калининградскую область военным пугалом из-за огромного количества вооружения, которое РФ свезла в этот регион.

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Россия США ядерное оружие Пентагон
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