Индия впервые за 48 лет нанесла авиаудар по Пакистану

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Индия vs Пакистан: ситуация накаляется

Индия нанесла воздушные удары по боевикам в пакистанской части Кашмира. Удары были нанесены в районе города Балакот, несколько боевиков были убиты. Целью была группировка "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля.

Как сообщает ВВС, в ходе операции под руководством разведки Индии, было ликвидировано большое число террористов, инструкторов и старших командиров, которые готовились к боевым действиям.

Пакистанские военные в свою очередь сообщили, что самолеты ВВС Индии вторглись в воздушное пространство страны, но никакие объекты на земле не были разрушены, а жертв нет.

Читайте такжеИндия успешно провела испытания баллистической ракетыИнцидент резко обострил отношения между соседями: Пакистан после взрыва отозвал своего посла. Индийский посол покинул Исламабад еще раньше. Национальный комитет безопасности Пакистана заявил, что ответит на авиаудар когда сочтет нужным, и в том месте, которое сочтет нужным.

Важно отметить, что это первый авиаудар, нанесенный через линию контроля после индо-пакистанской войны 1971 года. Ранее Индия осуществляла только наземные операции против боевиков на пакистанской территории, пишет издание.

На прошлой недели Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.

А 14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джаиш-э-Мухаммад", говорится в публикации.

История конфликта

Первый конфликт между Индией и Пакистаном произошел в 1947-1948 годах. Еще до окончания британского правления в Индии в 1947 году Кашмир стал спорной территорией. Британцы разделили субконтинент на две части - преимущественно индуистскую Индию и преимущественно мусульманский Пакистан. Сейчас территория Кашмира разделена на зоны. Индия и Пакистан управляют разными частями региона, также небольшой его частью управляет Китай.

Читайте такжеУкраина пошла по скорбному пути ПакистанаВторая война между Пакистаном и Индией началась в 1965 году. В 1999 году Индия и Пакистан объявили, что владеют ядерным оружием - индийским властям снова пришлось вступить в скоротечный, но разрушительный Каргильский конфликт с силами, которые поддерживал Пакистан.

В мае-июне 2002 года, Индия и Пакистан стянули к границе почти полумиллионные армии, а в пограничных стычках погибло более тысячи человек, после теракта исламистов в парламенте Индии.

С первого дня борьбы за Кашмир погибло несколько десятков тысяч человек. С 1950-х годов ООН призывает провести в Кашмире референдум, чтобы учитывать мнение местных жителей в принятии политических решений. В Индии и Пакистане такое предложение отклоняют.