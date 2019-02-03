Коалиция США нанесла удар по Сирии

Удар был нанесен в районе ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля на границе САР и Ирака.
Международная коалиция во главе с США в ночь на 3 февраля нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее.
Как сообщает РИА Новости, в результате двое военных получили ранения.
Инцидент произошел около 23.30 по местному времени (совпадает с киевским).
Удар был нанесен в районе ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля на границе САР и Ирака на западном берегу Евфрата.
В декабре Пентагон заявил, что США начали вывод своих войск из Сирии. "Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как мы переходим к следующей фазе нашей кампании", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, объявившая 1 января об отставке.
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон выведет войска из Сирии только после того, как получат от Турции гарантии неприкосновенности курдов - американских союзников в регионе.