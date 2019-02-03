Коалиция США нанесла удар по Сирии

3 февраля 2019, 08:14

Удар был нанесен в районе ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля на границе САР и Ирака.

Сирия, флаг
Сирия / twitter.com/WaelAlHussaini

Международная коалиция во главе с США в ночь на 3 февраля нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее.

Как сообщает РИА Новости, в результате двое военных получили ранения.

Инцидент произошел около 23.30 по местному времени (совпадает с киевским).

Удар был нанесен в районе ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля на границе САР и Ирака на западном берегу Евфрата.

В декабре Пентагон заявил, что США начали вывод своих войск из Сирии. "Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как мы переходим к следующей фазе нашей кампании", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, объявившая 1 января об отставке.

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон выведет войска из Сирии только после того, как получат от Турции гарантии неприкосновенности курдов - американских союзников в регионе.

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США Сирия авиаудар
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