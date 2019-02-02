"Украина вскоре уступит": США встали на сторону Будапешта в споре с Киевом – СМИ

2 февраля 2019, 17:11

Америка соглашается с позицией Венгрии в отношениях с Украиной.

Флаги Украина Венгрия
В США следят за спором между Украиной и Венгрией / news.church.ua

США поддерживают позицию Венгрии в споре с Украиной по поводу украинского закона об образовании.

Такие данные изложены в телеграмме посла Венгрии в США Ласло Сабо, в которой он рассказал о беседе заместителя министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяра с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, состоявшейся в Вашингтоне.

"В случае Украины, американская сторона теперь соглашается с позицией Венгрии о националистическом отношении Украины и опасном прецеденте, который может создать ее закон об образовании", - приводит содержание телеграммы издание Direkt36.

Также отмечается, что американский чиновник якобы признал, что позиция Венгрии по закону об образовании Украины относительно меньшинств являются законными, и "США постоянно поднимают это перед украинской стороной".

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"Митчелл сказал, что он надеется, что украинское правительство вскоре уступит. Чиновник венгерского Министерства иностранных дел и торговли также сказал директору, что в последнее время украинцы казались более конструктивными в переговорах с министром иностранных дел Петером Сийярто", - говорится в материале.

В то же время Митчелл раскритиковал позицию премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина является "буферным государством" и подчеркнул, что в "фундаментальном интересе" Венгрии лежит то, чтобы Украина стала частью Запада, и Украина может служить примером того, что "небольшое государство может установить политическую независимость от России".

Напомним, ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит блокировать заседание комиссии Украина — НАТО.

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Украина США Венгрия
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