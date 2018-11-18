Как Украина поставила Венгрию на место

Военные учения ВСУ на Закарпатье

Уже прошло полтора месяца с момента событий и потому успех можно констатировать достаточно точно. И искренне поздравить тех, кто придумал эту акцию и в ней принял участие.

Результатом стало кардинальное снижение активности Венгрии у наших границ. Такой результат достигают часто войной, но ВСУ хватило и учений.

Итак, что же случилось? Очевидная сторона дела. Десять лет Венгрия наращивала свое влияние на Закарпатье плавно ведя дело к тому, чтобы часть его при случае прибрать к рукам. Украина с переменным успехом реагировала на эту угрозу, но по итогу дело все равно шло в худшую для нас сторону.

Читайте такжеРоссия провернула на Закарпатье отличную спецоперациюЕС, США и прочие, даже заметно не выражали обеспокоенность ситуацией. При этом Украина иногда пописывала письма и делала заявления, но все это как-то терялось на фоне постоянных громких событий в мире.

Скрытая от глаз сторона дела. Знали ли военно-политические круги Запада о ползучей экспансии Венгрии на Закарпатье? Уверенно можно сказать, что нет. Да, раз в три месяца им помощники конечно зачитывали какую-то новость из региона, но согласитесь — на фоне Ирака, Китая, выходок РФ и цен нефти — это все терялось.

Что же случилось, когда ЗСУ бронетехникой и десантом, совершили марш и неожиданно развернулись в Карпатах и Закарпатье, отрабатывая сценарии схватки с каким-то воображаемым противником?

Да изменилось практически все. В штабах НАТО, в штабах армий стран ЕС, у политиков Запада — ситуация в Закарпатье вышла на первый план. Просто потому что у границ блока появились какие-то войска и начали разворачиваться в боевые порядки. И не важно, что страна дружественна — движение войск это уже тревога первой степени.

Безусловно, было дано задание аналитикам за сутки расписать предысторию ситуации, возможные варианты событий и способы избежания проблем. И вот вместе с этими, поступившими ведущим политикам и военным Запада документами, десятки видных персон впервые толком узнали о ситуации в Закарпатье.

Что же было написано в этих документах? Конечно, правда. Что есть старая европейская граница, по поводу которой есть разные взгляды. И потому одна из сторон плавно расшатывает ситуацию, чтобы когда-то что-то урвать. Ну а другая сторона показала, что попытку урвать будет пресекать не разговорами, а танками.

Читайте такжеКак Украине не наступить на "крымские" грабли на ЗакарпатьеИ вот здесь коллективный Запад в лице политиков и генералов США и ЕС задал себе вопрос — а стоят ли ностальгические воспоминания венгров аж целого военного конфликта или его угрозы на границах ЕС и НАТО? И вывод был очевиден — не стоят.

Признаться, не хватает эрудиции сказать, по каким именно каналам и как Венгрии делали внушение. Но хорошо запомнились оправдывающиеся в СМИ венгерские чиновники с запуганными глазами, выступавшие в течении целой недели после учений.

А потом темы не стало. То есть некие обмены новостями происходят. Но того задора, того напора, с которым Венгрия куда-то рвалась — уже нет и в помине.

И это большая победа Украины. Достигнутая, как мы видим — при помощи хорошего расчета и маневров ВСУ.