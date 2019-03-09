"Военное пугало": в Польше шокированы вооружением Калининградской области

Россия укомплектовывает оружием Калининградскую область / Фото: Shutterstock

В Польше полковник запаса Марек Вжосек назвал Калининградскую область военным пугалом из-за огромного количества вооружения, которое РФ свезла в этот регион.

"Калининградская область представляет собой рубеж обороны с оборудованием последнего поколения… Россияне используют его в качестве пугала", - цитирует экс-военнослужащего Польское радио.

По словам Вжосека, Россия наращивает технику у западных границ, в том числе активно использует зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 Триумф. Он предположил, что Кремль не просто готовится защищать Калининград, но и контролировать территорию за пределами области.

Польский полковник подчеркнул, что в последнее время Калининградская область стала мощной военной базой России, а также "глазами и ушами" Кремля.

Как ранее сообщалось, в Калининградской области российские власти начали модернизацию хранилищ для ядерного оружия.