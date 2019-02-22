Польша заподозрила Еврокомиссию в лоббировании интересов Кремля из-за строительства канала

22 февраля 2019, 22:57

У Варшавы появились дополнительные вопросы в контексте строительства канала через Вислинскую косу.

Польша строит канал, чтобы миновать территориальные воды России / Фото: NASA/public domain/wikimedia commons

Министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик высказал мнение, что Брюссель выступил против строительства канала через Вислинскую косу после консультаций с Россией.

Как сообщает Польское радио, Грубарчик заявил, что Еврокомиссия провела встречу с российскими представителями по вопросу строительства канала после того, как Польша объявила о своих планах.

Отмечается, что впоследствии у Брюсселя появились дополнительные вопросы к Варшаве по вопросу вырубки деревьев в рамках строительных работ на канале.

"Представитель России обратился в ЕК, а она впоследствии выразила предостережение на основе российских утверждений", - заявил министр.

Как известно, стоимость строительства Вислинского канала составляет около 880 млн. злотых. Инвестиция должна полностью финансироваться за счет внутренних денег без участия фондов ЕС. Однако против строительства жестко протестует Россия. Новый канал соединит Калининградский залив с Гданьским. Благодаря каналу в морской порт Эльблонга смогут заходить крупные суда, минуя территориальные воды России.

Напомним, в Калининградской области российские власти начали модернизацию хранилищ для ядерного оружия.

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Россия строительство канал Польша Варшава Еврокомиссия Висла
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