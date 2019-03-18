Лидер легендарной группы Space хочет отсудить у Киркорова сотни миллионов из-за плагиата

Филипп Киркоров и Дидье Маруани / Комсомольская правда

Фронтмен популярной в 70-80-е электронной группы Space Дидье Маруани подал исковое заявление на 272 млн рублей к российскому поп-певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову.

Об этом ТАСС сообщил адвокат французского музыканта Евгений Тарло. Маруани обвиняет Попкова и Киркорова, что для своей песни Жестокая любовь они сделали серьезные заимствования из его песни Symphonic Space Dream.

По словам Тарло, у них есть подробное исследование и доказательства абсолютного сходства двух произведений.

К слову, история с этим плагиатом тянется еще с 2016-го. Однако ранее Мосгорсуд отказал Маруани в удовлетворении искового заявления Маруани на 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав.

Напомним, ранее Киркоров отличился пошлой выходкой с гениталиями певицы Глюкозы. Кроме того, его и Николая Баскова распекли за пьяный дебош в Узбекистане.