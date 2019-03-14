"Фил всех за гениталии мацкает": Киркоров отличился пошлой выходкой с Глюкозой

Киркоров возмутил сеть фото с Глюкозой / fkirkorov/instagram

Популярный российский певец Филипп Киркоров вызвал ажиотаж в сети фото с поп-певицей Глюкозой (Наталья Чистякова-Ионова) и "натуральным блондином" российской эстрады Николаем Басковым.

Артисты на фото, которым Глюкоза поделилась на своей странице в Instagram, запечатлены на показе известного модельера Валентина Юдашкина в Москве.

Особое внимание поклонники певицы обратили на положение руки Киркорова – он смело положил ее на интимное место артистки, в то время как Басков, немного отстранившись, приобнял ее за талию.

Поклонники Глюкозы возмутились такой пошлой выходкой поп-короля, пристыдив и саму артистку.

"Ну как так, а? Замужняя женщина себе такое позволяет… Фу", "Фил всех за гениталии мацкает", "Не уверен, что друзья отнеслись бы с пониманием, окажись я в центре фото...", "Он к тебе в трусы залезал?", "Рукой между ног трогать, норма", - отреагировали юзеры.

Киркоров нарвался на критику из-за положения руки на фото / Instagram.com/Глюкоза

Ранее Филипп Киркоров вознегодовал по поводу "заказа" его убийства Галкиным.